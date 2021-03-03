شكرا لقرائتكم خبر عن طلاب الصف الأول الإعدادي والنقل الفنى يؤدون الامتحانات بالإسكندرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بدأ طلاب الصف الأول الإعدادي والأول الثانوى والنقل الفنى، في الإسكندرية، امتحانات الفصل الدراسى الأول، اليوم الأربعاء، وسط إجراءات احترازية مشددة، ومراعاة التباعد الاجتماعي والالتزام بالضوابط الوقائية، حرصا على صحة وسلامة الطلاب والمعلمين والعاملين، بالتنسيق مع الجهات المعنية.

أجرى الدكتور محمد سعد، وكيل وزارة التربية والتعليم في الإسكندرية، جولة ميدانية لتفقد سير امتحانات الفصل الدراسي الأول بمدارس الإسكندرية، حيث تابع سير أعمال امتحانات الفصل الدراسي الأول، للصف الأول الإعدادي والأول الثانوي والنقل الفنى.

وجه «سعد» بضرورة تطبيق مبدأ الثواب والعقاب بمكافأة المجد ومجازاة المقصر خلال فترة الامتحانات، وضرورة الالتزام التام باللوائح والقوانين المنظمة لسير الامتحانات، وحظر دخول الهاتف المحمول داخل اللجان.