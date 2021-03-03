شكرا لقرائتكم خبر عن تطعيم مليونا و35 ألف طفل ضد شلل الأطفال في القليوبية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور خالد عبدالغنى وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، الانتهاء من تطعيم مليونا و35 ألف طفل وطفلة خلال ثلاثة أيام بالحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال، والتى تستهدف تطعيم 1116088 طفلا وطفلة على مستوى المحافظة من عمر يوم حتى خمس سنوات من المصريين وغير المصريين.

أشار إلى استمرار أعمال الحملة والتى بدأت الأحد الماضى وتنتهى أعمالها اليوم لتطعيم جميع الأطفال من عمر يوم حتى 5 سنوات، للحفاظ على مصر خالية من المرض ولرفع المناعة المجتمعية للأطفال.

قال وكيل وزارة الصحه، إنه تم تدريب 2291 فريقا طبيا للقيام بتنفيذ الحملة، منهم 353 فريقا ثابتا بالمراكز الطبية والوحدات الصحية ومكاتب الصحة، و1938 فريقا متحركا، من شقة إلى شقة لافتا إلى التشديد على جميع الفرق باتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية أثناء العمل.