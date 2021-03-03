شكرا لقرائتكم خبر عن شعراوي: 57 ألف شخص حصلوا على بطاقة الخدمات المتكاملة لذوي الإعاقة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدر اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، كتاباً دورياً للمحافظين بسرعة استخراج بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة بالوزارة والمحافظات، للأشخاص ذوى الإعاقات الشديدة وبالغة الشدة، طبقاً لاشترطات المرحلة الأولى بالتنسيق مع الجهات المعنية بذلك.

وتأتي هذه التوجيهات في ضوء تنفيذ تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بدعم ذوى الإحتياجات الخاصة، بتقديم الاهتمام والرعاية اللائقة لهم لتحسين ظروفهم المعيشية والاجتماعية، وتفعيل قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم (10) لسنة 2018 ولائحتة التنفيذية.

وكشف الوزير، في تصريحات صحفية، اليوم الأربعاء، عن أن إجمالى عدد الحالات المتقدمة للحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة بلغ 58 ألف و126 شخص، حصل منهم على بطاقة الخدمات حتى الآن 57 ألف و352 شخص، في 18 محافظة، هي الجيزة والقليوبية والمنوفية والغربية والدقهلية وكفر الشيخ والشرقية وبورسعيد وأسيوط والفيوم والمنيا وسوهاج وأسوان والأقصر والبحر الأحمر وجنوب سيناء والوادى الجديد والبحيرة.

وقال «شعراوي»، إن الوزارة حريصة على رعاية ذوى الإحتياجات الخاصة في جميع المحافظات، وإعطائهم جميع الحقوق التي تكفل لهم حياة إنسانية كريمة تمكنهم من الاندماج في المجتمع، والاستفادة من إمكانياتهم وقدراتهم وطاقتهم الإبداعية كأعضاء فاعلين في المجتمع، في ظل اهتمام القيادة السياسية وجميع أجهزة الدولة بهم، لدعمهم وضمان حقوقهم الإنسانية والصحية والاجتماعية بما يعمل على تحسين حياتهم وتطورها بصورة تكسبهم الثقة بالنفس وبالمجتمع.

وتابع أن الوزارة تعمل على تنفيذ مايخصها في القانون الجديد لذوى الاحتياجات الخاصة من مواد وأهمها مراعاة إدراج حقوق واحتياجات الأشخاص ذوى الإعاقة بشكل عادل ومتوازن في خطتها الاستثمارية، وبرامج وسياسات مكافحة الفقر والحد منه بالقرى الأكثر احتياجاً، وبرامج الوزارة لتحقيق التنمية المستدامة التي تقوم بها، والالتزام بإعفاء تراخيص إقامة أي مبنى أياً كان نوعه بغرض تخصيصه لخدمة الأشخاص ذوى الإعاقة من الرسوم المقررة قانوناً للتراخيص.

وكلف الوزير، المحافظين بتفعيل تنفيذ القانون الجديد، وذلك بعد إعلان صدور لائحته التنفيذية، من خلال التركيز على الالتزام بإستكمال تعيين نسبة الـ 5% للمعاقين وبناء وتنمية قدرات المتعاملين مع الأشخاص ذوى الإعاقة بما يجعلهم قادرين ومؤهلين على التواصل والتعامل في جميع المجالات مع تحديد عنصر بالأماكن الخدمية لهذا الغرض، وأيضاً الالتزام بما جاء في القانون من خفض ساعات العمل، بواقع ساعة يومياً مدفوعة الأجر للعاملين من ذوى الإعاقة، ومنح 45 يوم إجازة سنوية لجميع الأشخاص من ذوى الاحتياجات الخاصة، في جميع المحافظات، وتهيئة الظروف المناسبة للمعيشة الكريمة من جميع المناحى في إطار من احترام الكرامة الإنسانية وتوفير البيئة الأمنة لهم.

وأضاف شعراوي، أن الدولة ماضية في تنفيذ مكتسبات قانون ذوى الإعاقة بخطى قوية، لافتا إلى أن هذا العام شهد إنجاز الكثير من الخطوات التي ستسهم في تطبيقه والتى يتمثل أولها في استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة، ووضع آليات بديلة لحصول المعاقين على حقوقهم، وتذليل أي عقبات تمنع قانون ذوي الإعاقة من التنفيذ.