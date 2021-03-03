شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق الدورة التدريبية لمعاونى أعضاء هيئة التدريس بمعهد إعداد القادة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن معهد إعداد القادة التابع لوزارة التعليم العالى عن انطلاق الدورة التدريبية لأعضاء البعثات والمهمات العلمية.

وقال الدكتور أشرف العزازي، رئيس قطاع البعثات فى بيان صادر عن معهد اعداد القادة ، أن الدورة التدريبية الثانية لأعضاء البعثات والمهمات العلمية ( معاوني أعضاء هيئة التدريس)تتم بالتنسيق و بالتعاون مع معهد إعداد القادة بمقر المعهد خلال الفترة من 28 فبراير وحتى 4 مارس الجارى ، وذلك بمشاركة من مختلف الجامعات والمراكز والمؤسسات البحثية على مستوى الجمهورية.

ومن جانبه أوضح الدكتور كريم همام مدير المعهد أن الدورة تستهدف تزويد المبعوثين بالمهارات والمعارف الأساسية اللازمة لتمثيل مصر بالخارج تمثيلا مشرفا، كما تهدف الى تعريف المشاركين بحقوقهم وواجباتهم كأعضاء بعثات علمية خارجية .

وتنوعت فعاليات الدورة التدريبية ما بين الندوات العلمية و الثقافية و محاضرات حول المهارات الشخصية والأمن القومي والمراسم والبروتوكول والإتيكيت بالإضافة إلى الأنشطة الرياضية والثقافية والترفيهية .