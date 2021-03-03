شكرا لقرائتكم خبر عن كليات جامعة القاهرة تواصل امتحانات الفصل الدراسى الأول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل كليات جامعة القاهرة اليوم الخامس على التوالى إجراء امتحانات الفصل الدراسى الأول ، حيث تجرى كلية امتحانات اليوم وفى مقدمتها كلية الآداب والعلوم ودار العلوم والإعلام واثار واقتصاد وعلوم سياسية، والدراسات الأفريقية والتربية النوعية والتخطيط والهندسة وطب بيطرى والتربية والطفولة المبكرة وعلاج طبيعى والحاسبات والصيدلة والتمريض وطب بشرى وطب الأسنان والدراسات العليا للتربية.

وكان رئيس جامعة القاهرة، وجه عمداء الكليات بضرورة الالتزام بإتخاذ التدابير اللازمة لتهيئة المناخ المناسب للامتحانات، وتوفير كافة الخدمات للطلاب وتوفير قاعات كبيرة تستوعب أعداد الطلاب، والتأكد من استيفاء أماكن إجراء الامتحانات للضوابط المقررة للوقاية من حيث التهوية ومراعاة التباعد الاجتماعي والسلامة، وإجراء عمليات التطهير يوميًا في كافة الأماكن التي تجرى بها الامتحانات، وترك مدة كافية بين امتحانات المواد تيسيرًا على الطلاب.

يذكر أن امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2020 - 2021 انطلقت بجامعة القاهرة بداية الأسبوع الحالي، ويقارب عدد الطلاب الذين يؤدون الامتحانات بالمراحل الدراسية المختلفة بجميع كليات الجامعة ومعاهدها 270 ألف طالب وطالبة، وبلغ عدد الطلاب الذين امتحنوا أمس 36093 طالبا وطالبة؛ حيث تجمع الامتحانات بين نظامي الأونلاين والحضور، طبقًا للوائح المعدلة، وتأتي بنظام الأسئلة الموضوعية وتطبيق المواصفات الفنية للورقة الامتحانية.