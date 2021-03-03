شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب الزراعيين يفتتح مشروعات خدمية في 3 محافظات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

افتتح الدكتور سيد خليفة نقيب الزراعيين، عددا من المشروعات الخدمية لأعضاء نقابة الزراعيين بمحافظتي دمياط والإسماعيلية على هامش جولته بالمحافظتين في إطار تحسين مستوى الخدمات المقدمة لأعضاء النقابة ورفع كفاءة الأصول التابعة لها.



بدأت جولات نقيب الزراعيين بحضور مسؤولي النقابة العامة بجولة في محافظات دمياط وبورسعيد والاسماعيلية لافتتاح بعض المشروعات النقابية الخدمية بالإسماعيلية والالتقاء بالمهندسين الزراعيين بهذه المحافظات ومجالس إدارة الفروع وتفقد بعض المشروعات الجاري تنفيذها في إطار الاستغلال الاستثماري لأصول النقابة بما يعود بالنفع على أعضاء النقابة.



قال الدكتور سيد خليفة نقيب الزراعيين، في تصريحات صحفية الأربعاء، إنه بدأ زيارته لمحافظة دمياط بعقد لقاء بالمهندسين الزراعيين بمديريه الزراعة بالمحافظة بحضور المهندس سميح عبدالسميع وكيل وزاره الزراعة والمهندس نادر محمد رئيس فرع النقابة بدمياط ومناقشة مطالب الزراعيين من النقابة، مشيدا بدور القطاع الزراعي في تحقيق التنمية المستدامة للدولة مثمنا دور النقابة في رفع كفاءة الأصول التابعة لها.



أضاف «خليفة»، أنه تم إعادة تأهيل المنشآت، لخدمة المهندسين الزراعيين وأسرهم وتعظيم الاستفادة من الأصول التابعة للنقابة والإدارة الاستثمارية لهذه الأصول بما يعود بالنفع على موارد النقابة التي تعكس منظومة الجودة للمال العام وفقا لتوجيهات القيادة السياسة ما ينعكس على تطبيق مبدأ الشفافية في الإدارة العامة للأصول الحكومية في مواصلة المشروعات التنموية التي تحقق التنمية المستدامة.



أشاد «خليفة»، بدور المهندسين الزراعيين في المشاركة في منظومة تطوير وتحديث الري الحقلي ومنظومته الكارت الذكي «كارت الفلاح» التي يتم تطبيقها حاليا في دمياط، مشيرا إلى إنه ناقش أزمه صندوق المعاشات بالنقابة ومشروع الرعاية الصحية وأن النقابة أتاحت لجميع الزراعيين مشروع الرعاية الصحية (ب) وعرض إعادة التأهيل والاستغلال الامثل لاصول فرع النقابة بدمياط.



تفقد نقيب الزراعيين، فرع النقابة ببورسعيد وبحث الإجراءات التي تم اتخاذها لتنفيذ الإنشاءات اللازمة لإقامة نادي الزراعيين ببورسعيد بمنطقة ارض النوادي والمقرر إقامته على مساحة 3600 متر.



وافتتح «خليفة»، خلال زيارته لمحافظة الإسماعيلية ضمن فعاليات جولته بمحافظة دمياط وبورسعيد والإسماعيلية، فندق الزراعيين ومقر النقابة بالاسماعيلية بعد إعادة تأهيله ورفع الكفاءة، بحضور الدكتور السيد خليل نقيب الفرع ووكيل وزارة الزراعة بالإسماعيلية ومجلس ادارة الفرع النقابة والمهندسين الزراعيين بالإسماعيلية.



وأشاد نقيب الزراعيين بدور النقابات الفرعية في تطوير سياسات إدارة الأصول التابعة للنقابة بمختلف المحافظات وأهمية بذل المزيد من الجهود لخدمة الدولة والمهندسين الزراعيين، مشيرا إلى ان النقابة تدير العمل النقابة بما يخدم المهندسين الزراعيين، سواء في مشروعات العلاج المتميز لأعضائها، والأنشطة الاجتماعية متمثلة في المصايف المتميزة، وإقامة حفلات لأوائل الخرجين من أبناء الزراعيين في المراحل الدراسية المختلفة، وحفلات الأمهات المثاليات، وعمل دورات تدريبية في التنمية البشرية والزراعية وملتقي لتوظيف الزراعيين.



وقال نقيب الزراعيين، إن الفندق المكون من أحدى عشر غرفة وقاعة مؤتمرات على مساحة دور كامل تم إنشاءه مؤخرا بالإسماعيلية يعد «فخرا» لكل الزراعيين من حيث موقع المكان كما يعد إضافة قوية لإنجازات الفرع لتحقيق عائد جيد يعود على صندوق معاشات النقابة، ونقلة حضارية يخدم زراعيين الإسماعيلية وجميع نقابات مصر.



وأضاف «خليفة»، أنه يمكن الإستفادة من الفندق في تنظيم الندوات والمؤتمرات الخاصة للشركات الزراعية مما يساهم في تنشيط حركة سياحة المؤتمرات داخل المحافظة وإضافة لإنجازات النقابة الإنشائية بمحافظة الإسماعيلية والتي تضم أيضا نادي وملاعب مفتوحة وكافية وحضانة وقاعة افراح سوف تساهم في تنمية موارد النقابة.