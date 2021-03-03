شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط مستلزمات تصنيع مجهولة وإعدام 60 كيلو أغذية فاسدة بـ مصنع حلويات في المنوفية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال راضي عمار رئيس مدينة سرس الليان في محافظة المنوفية ، إن الوحدة المحلية لمدينة سرس الليان شنت حملة تموينية مكبرة برئاسة محمد شديد نائب رئيس المدينة وبالتنسيق مع الرقابة التموينية بمركز منوف .

وتم المرور على منافذ بيع السلع التموينية ومصانع الحلويات بنطاق المدينة، وتم ضبط 165 كيلو حلاوة طحينية مجهولة المصدر وغير مطابقة للمواصفات الصحية، كما تم إعدام 60 كيلو أغذيه فاسده لظهور عليها علامات التلف عليها ومنتهية الصلاحية.

تم التحفظ على السلع مجهولة المصدر، وتحرير محضر لعدم توافر الاشتراطات الصحية ومحضر عدم حمل شهادة صحية.

وأضاف عمار أن الحملات التموينية مستمرة لضبط المتلاعبين.