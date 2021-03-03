شكرا لقرائتكم خبر عن طقس شتوي دافئ في مختلف مدن شمال سيناء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يسود مدن محافظة شمال سيناء طقس شتوي دافئ في ساعات النهار، بارد خلال فترات الليل، بجانب سطوع الشمس على مختلف أنحاء المحافظة أغلب فترات النهار.

أكدت غرفة عمليات المحافظة، استقرار الأحوال الجوية حتي اللحظة، مشيرة إلى توقع انخفاض درجات الحرارة آخر النهار وسقوط أمطار خفيفة ليلًا، بجانب نشاط الرياح على سواحل البحر المتوسط، ما يؤدي إلى ارتفاع الأمواج، بحسب توقعات الأرصاد الجوية.

أشارت الغرفة، استمرار متابعة الظروف الجوية ورفع درجة الاستعداد على مستوي غرفة العمليات الرئيسية وغرف العمليات الفرعية في مجالس المدن والمديريات المعنية.