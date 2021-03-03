شكرا لقرائتكم خبر عن تواصل العمل بحملة تطعيم شلل الأطفال في يومها الأخير بشمال سيناء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصلت الفرق الطبية في شمال سيناء، لليوم الرابع والأخير، تكثيف جهودها لاستكمال تنفيذ الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال، والتي تتم تحت رعاية الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والدكتور محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء تحت شعار «معًا للحفاظ على مصر خالية من مرض شلل الأطفال» .

أكد الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء أن الحملة تستهدف 54 ألف و899 طفلًا وطفلة بشمال سيناء في المرحلة العمرية من سن يوم وحتى 5 سنوات، مضيفا أن التطعيم متوافر في جميع الوحدات الصحية والمراكز الحضرية والمستشفيات، إلى جانب الفرق الثابتة والمتحركة بالتجمعات والمناطق والأحياء .

قال الدكتور طارق محمد كامل وكيل وزارة الصحة بشمال سيناء، إن التطعيم مجانى دون أي مقابل وليس له آثار جانبية، وهو عبارة عن نقطتين على اللسان ويجب إعادة التطعيم إذا تقيأ الطفل أو لفظ التطعيم .