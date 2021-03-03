شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم في مصر الأربعاء 3-3-2021 .. ينخفض عالميًا ومحليًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

انخفض سعر الذهب فى البورصات العالمية خلال تعاملات اليوم عن السعر الافتتاحي بعد أن حقق ارتفاعًا خلال تعاملات أمس الثلاثاء للمرة الأولي عد 5 أيام متوالية من أيام عمل البورصات يحقق فيها هبوط السعر، وانعكست التغييرات في سعر الذهب عالميًا على سعر الذهب اليوم فى مصر مما أدي إلي انخفاض السعر.

انخفض سعر الذهب اليوم فى مصر بعد أن شهدت ارتفاعًا محليًا وعالميًا، وتصادف أن الأسعار عادت تقريبًا الى قرب أسعار صباح أمس الثلاثاء.

سعر جرام الذهب اليوم عيار 24 فى مصر 872 جنيه.

سعر جرام الذهب عيار 21 فى مصر اليوم 763 جنيه.

سعر الذهب اليوم عيار 18 اليوم فى مصر 654 جنيه.

سعر الجنيه الذهب اليوم 6104 جنيهاً.

انخفضت أسعار الذهب عالميًا اليوم خلال الجلسة الأسيوية بنحو 3 دولارات تقريبًا عن سعر الفتح وهو 1736.68 دولار ليصل سعر الذهب إلي 1733.5 دولار، وكان أعلي سعر خلال تعاملات اليوم هو 1737.58 دولار بينما كان أقل سعر هو 1730.06، وهو ما ينبئ بوجود استقرار نسبي فى سعر الذهب الأن ويتضح ذلك من أن الفجوة بين أعلي سعر وأقل سعر خلال تعاملات اليوم حوالي 7.5 دولار.

يتوقع أن تستمر أسعار الذهب اليوم فى مصر فى مستوياتها حتي فترة الظهيرة، وفى انتظار انتهاء الجلسة الأسيوية فى البورصات العالمية، وما ستسفر عنه نتائج الأسعار عالميًا خلال باقى اليوم.

إقرأ أيضًا للمقارنة:

سعر الذهب مساء الثلاثاء

سعر الذهب صباح أمس الثلاثاء