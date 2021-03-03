شكرا لقرائتكم خبر عن صحة البحر الأحمر تعلن خطة القوافل العلاجية خلال مارس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت مديرية الصحة بمحافظة البحر الأحمر، خطة القوافل العلاجية خلال شهر مارس الجارى بمدن وقرى المحافظة، من خلال قافلة طبية علاجية تبدأ عملها غدًا الخميس والجمعة بمدينة حلايب.

وبحسب بيان، الأربعاء، تابعت مديرية الشؤون الصحية، خريطة القوافل العلاجية بها يومي السبت والأحد المقبلين الموافق 7 و8 مارس الجارى، في منطقة سرارة، وأبورماد بمدينة حلايب، ويومي 9 و10 مارس بمدينة مرسى علم، ويومى 11 و12 مارس، بقرية الحمروين بمدينة القصير ويومي 13 و14 مارس، تقام قافلة طبية بقرية أم الحويطات بمدينة سفاجا، و15 و16 بقرية النصر، بمدينة سفاجا، ويومي 17 و18 مارس، قافلة طبية علاجية بقرية الزعفرانة وعرب عايش، التابعة لمجلس مدينة رأس غارب شمال المحافظة.

وقال الدكتور تامر مرعي، وكيل وزارة الصحة والسكان بالبحر الأحمر، إن تلك القوافل ضمن مبادرة حياة كريمة التي أطلقها الرئيس السيسى للكشف على المواطنين مجانا وكذلك صرف العلاج.

وأضاف وكيل وزارة الصحة والسكان أنه خلال شهر فبراير الماضى تم الكشف على 1400 مواطن ضمن 8 قوافل علاجية بقرى ومدن المحافظة ضمن مبادرة حياة كريمة، مضيفا أن القوافل الطبية العلاجية التي تجوب قرى المحافظة تشمل كل التخصصات، بالإضافة إلى توافر معمل تحاليل طبية وصيدلية لصرف الأدوية بالمجان.