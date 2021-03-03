شكرا لقرائتكم خبر عن قناة مكسبي تعلن التعاقد مع مشرف عام جديد للبرامج الرياضية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت قناة مكسبي الفضائية عن التعاقد مع مشرف البرامج الرياضية الجديد، فى الوقت الذي تواجه فيه القناة مشاكل فى البث كما توقفت قناتيها مكسبي سبورت 1 و2 خلال البث التجريبي، وأعلنت مجموعة قنوات مكسبي عن تغيير تردد القناتين الجديدين خلال البث التجريبي.

واختارت قناة مكسبي المفتوحة الإعلامي عزت عبد القادر ليكون مشرفًا عامًا على النشاط الرياضي لمجموعة قنوات مكسبي TV .

وعمل مشرف البرامج الرياضية الجديد لقناة مكسبي فى قناة الزمالك كما عمل فى قناة الحدث اليوم الفضائية، وكان يشغل مدير البرامج الرياضية بقناة الحدث اليوم.

وقدمت قناة مكسبي tv عن اعتذارًا للقراء عن توقف البث بسبب وجود مشاكل فنية فى بث القناة الأساسية، وهي قناة مكسبي المفتوحة، وأرجعت العطل إلي وجود مشاكل فنية من القمر الصناعي.

واعتذرت أيضًا القناة عن توقف البث عبر قناة الجديدتين مكسبي سبورت 1 وأيضًا قناة مكسبي سبورت 2 وذلك خلال مرحلة البث التجريبي.

تردد قناة مكسبي الفضائية

القمر الصناعي: نايل سات -- تردد القناة: 11411-- الاستقطاب: أفقي -- معدل الترميز: 27500-- معدل التصحيح 4/3 .

تردد قناة مكسبي سبورت - 1

كان تردد قناة مكسبي سبورت 1 الذى أعلنت عنه القناة قبل الإعلان عن تغييره ولم تعلن بعد التردد الجديد هو:

القمر الصناعي: نايل سات -- معدل الترميز: 27500 -- التردد: 11095-- الاستقطاب: أفقي .

تردد قناة مكسبي سبورت - 2

القمر الصناعي: نايل سات --- معدل الترميز: 27500 -- التردد: 11595-- الاستقطاب: رأسي .

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