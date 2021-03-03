شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار العملات الأجنبية اليوم 3-3-2021 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تقدم بوابة المصري اليوم أسعار العملات الأجنبية اليوم الأربعاء 3-3-2021 مقابل الجنيه المصري في مستهل التعاملات وفقا لآخر تحديث في البنك الأهلي المصري.

أسعار العملات الأجنبية اليوم

وانخفض الدولار، اليورو، الجنيه الاسترليني، الفرنك السويسري، والين الياباني بمقدار يتراوح بين 2 و7 قروش، بينما استقرت أسعار الكورونا السويدية.

وسجل سعر صرف الدولار الامريكي 15.64 جنيها للشراء مقابل 15.66 جنيها في مستهل التعاملات بانخفاض قدره حوالي 2 قرش، و15.74 جنيه للبيع مقابل 15.76 جنيه في مستهل التعاملات بانخفاض نحو 2 قرش.

وسجل سعر اليورو في ختام تعاملات أمس 18.76 جنيه للشراء مقابل 18.81 جنيه في مستهل التعاملات بانخفاض نحو 5 قروش، كما سجل 18.97 جنيه للبيع مقابل 18.99 جنيه في المستهل بانخفاض نحو 2 قرش، فيما سجل سعر الجنيه الاسترليني 21.68 جنيه للشراء في ختام التعاملات مقابل 21.71 جنيه في المستهل بفارق نحو 3 قروش، كما سجل 21.93 جنيه للبيع مقابل 21.95 جنيه في المستهل بفارق نحو 2 قرش.

وسجل الفرنك السويسرى 17.01جنيه للشراء مقابل 17.08 جنيه في مستهل التعاملات بانخفاض قدره 7 قروش، 17.22 جنيه للبيع مقابل 17.24 جنيه في المستهل بفارق 2 قرش.

واستقرت اسعار الكورنا السويدية عند 1.85 جنيه للشراء و1.87 جنيه للبيع، وسجل الين الياباني 14.62 جنيه للشراء مقابل 14.64 جنيه في المستهل بفارق بلغ نحو 2قرش، و14.75 جنيه للبيع مقابل 14.77جنيه في المستهل بانخفاض نحو 2 قرش.