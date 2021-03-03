شكرا لقرائتكم خبر عن %68من القراء يتوقعون انتعاش السياحة مع زيادة الرحلات الأوروبية الصيفية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في استطلاع للرأي طرحه ”الخليج 365” على قرائه الأعزاء تحت عنوان هل تتوقع انتعاش حركة السياحة مع زيادة الرحلات الأوروبية في الصيف، توقع غالبية القراء انتعاش حركة السياحة مع زيادة الرحلات الأوروبية في الصيف.

وتوقع 68% من القراء انتعاش حركة السياحة مع زيادة الرحلات الأوروبية في الصيف، بينما استبعد 32% من القراء انتعاش حركة السياحة مع زيادة الرحلات الأوروبية في الصيف.