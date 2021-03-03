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درجات الحرارة اليوم في العواصم العربية

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بوابة المصري اليوم 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تقدم «المصري اليوم» توقعات حالة الطقس اليوم ودرجات الحرارة في المدن والعواصم العربية الأربعاء 3-3-2021 .

درجات الحرارة المتوقعة في العواصم العربية :

القاهرة 10 18

مكــــة 31 21

المدينة 30 18

الرياض 27 15

مسقط 29 24

صنعاء 24 11

الخرطوم 33 19

طرابلس 18 12

تونس 18 12

الجزائر 18 09

الرباط 22 10

المنامة 23 18

أبوظبى 29 20

الدوحة 26 18

الكويت 25 13

دمشق 17 00

بيروت 18 14

عمان 15 05

القدس 11 03

غزة 18 09

بغداد 26 14

  • الوضع في مصر

  • اصابات

    183,010

  • تعافي

    141,347

  • وفيات

    10,736

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