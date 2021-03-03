شكرا لقرائتكم خبر عن درجات الحرارة اليوم في العواصم العربية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار تقدم «المصري اليوم» توقعات حالة الطقس اليوم ودرجات الحرارة في المدن والعواصم العربية الأربعاء 3-3-2021 . درجات الحرارة المتوقعة في العواصم العربية : القاهرة 10 18 مكــــة 31 21 المدينة 30 18 الرياض 27 15 مسقط 29 24 صنعاء 24 11 الخرطوم 33 19 طرابلس 18 12 تونس 18 12 الجزائر 18 09 الرباط 22 10 المنامة 23 18 أبوظبى 29 20 الدوحة 26 18 الكويت 25 13 دمشق 17 00 بيروت 18 14 عمان 15 05 القدس 11 03 غزة 18 09 بغداد 26 14 الوضع في مصر

اصابات 183,010

تعافي 141,347

وفيات 10,736