شكرا لقرائتكم خبر عن 8 معلومات عن حجم الثروة الحيوانية المحصنة ضد الحمى القلاعية والوادى المتصدع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعمل الهيئة العامة للخدمات البيطرية، على تحصين الماضية ضد مرض الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع بجميع محافظات الجمهورية، للحفاظ على الثروة الحيوانية من الأوبئة.

ويقوم الأطباء البيطريون من أجل تحصين الثروة الحيوانية وحمايتها من الأمراض والأوبئة رغم ظروف تفشى فيروس كورونا.





وفى التقرير التالى نتعرف على التفاصيل فى 8 معلومات..

1- تحصين 2 مليون و124 ألف و697 رأس ماشية ضد مرض الحمى القلاعية .

2- الماشية التى تم تحصينها منهم مليون و260 ألف و218 رأس أبقار.

3- تحصين 671 ألف و725 رأس جاموس.

4- تحصين 168 ألف و950 رأس أغنام، 23 ألف و804 رأس ماعز" .

5- تم تحصين 2 مليون و41 ألف و404 رأس ماشية ضد مرض حمى الوادى المتصدع .

6- الماشية التى تم تحصينها ضد مرض حمى الوادى المتصدع منهم مليون و190 ألف و756 رأس أبقار.

7- تحصين 665 ألف و577 رأس جاموس ضد مرض حمى الوادى المتصدع .

8- تحصين 160 ألف و92 رأس أغنام، 23 ألف و804 رأس ماعز، 1175 راس جمال" مرض حمى الوادى المتصدع .