شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب اليوم الأربعاء 3-3-2021 في مصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقرت أسعار الذهب اليوم الأربعاء 3-3-2021 للأعيرة المختلفة، وفقًا لآخر تحديث نشره موقع «إيجيبت جولد برايس توداي».

اسعار الذهب اليوم

سجل سعر عيار 21 الاكثر انتشارا نحو 766 جنيها للجرام الواحد

ووصل سعر الجرام الواحد من عيار 24 نحو 875 جنيها

ووصل سعر الجرام من عيار 18 نحو 657 جنيها

وبلغ سعر الجرام من عيار 14 نحو 511 جنيها

وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 6128 جنيها

وبلغ سعر أوقية الذهب وصلت نحو 27.23 ألف جنيه

أما سعر كيلو الذهب فوصل إلى نحو 875.43 ألف جنيه

وحققت مصر صادرات ذهب وأحجار كريمة خلال الفترة من يناير إلى ديسمبر من العام الماضي، بنسبة ارتفاع تصل إلى 46%، وبقيمة 2.9 مليار دولار، التي تعادل حوالي 47.9 مليار جنيه، وفقًا للمجلس التصديري لمواد البناء المصري.

سعر الذهب اليوم بالمصنعية

وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية من محل مجوهرات إلى آخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن «31.1 جرام» كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.