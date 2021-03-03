شكرا لقرائتكم خبر عن مصلحة الميكانيكا والكهرباء: دورنا تشغيل محطات الرى من توشكى حتى الإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف تقرير رسمى لمصلحة

أن قيمة الاستثمارات في مشروع إنشاء وإحلال محطات الرفع بلغت نحو 1.3 مليار جنيه، ومنها إحلال وتجديد ورفع كفاءة وتأهيل 64 محطة رفع

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الميكانيكا والكهرباء

أضاف التقرير أنه تم الانتهاء من إنشاء محطات (البطس الجديدة، فارسكور الجديدة، الفارما، وادي الريان)، وإحلال وتجديد محطات (السرايا القبلية 1، 2) لخدمة مزارع أنشاص، وتنفيذ أعمال الصيانة والتأهيل ورفع كفاءة 600 وحدة رفع بالمحطات بتكلفة 400 مليون جنيه، وذلك بهدف إنشاء وإعادة تأهيل محطات الرفع، فضلاً عن رفع كفاءة المحطات للوفاء بمتطلبات الري والصرف للزمامات التي تخدمها.

وقد تم تجهيز جميع وحدات الطوارئ الثابتة بجوار المحطات سواءً كانت ديزل أو كهرباء مع عمل مناورات للتشغيل وتجربتها أسبوعيا مع تجهيز جميع وحدات الطوارئ المتنقلة بمركز الطوارئ وكذا جميع المعدات والمهمات فى وضع استعداد تام تحسباً لأى تحركات خلال موسم السيول.

ويتمثل دور المصلحة فى إنشاء وتشغيل محطات الرى والصرف الزراعى، من توشكى حتى المكس فى الإسكندرية، وتقوم برفع المياه من المناسيب الأقل إلى المناسيب الأعلى، بالإضافة إلى محطات مياه الشرب الموجودة على المجارى المائية و محطات توليد الكهرباء، وأن المحطات تنقسم إلى محطات رى وهى التى تقوم برفع المياه لإستخدامها فى رى الأراضى الزراعية، ومحطات صرف زراعى، وهى التى تأخذ مياه الصرف الزراعى للتخلص منها، أو اعادة استخدامها عن طريق الخلط فى حالة عدم تلوث .

وبحسب التقرير فإنه هناك أراضى زراعية تم استصلاحها، بداية من الستينيات وهذا الأمر استدعى التوسع فى انشاء محطات رفع المياه من النيل، مثل محطات النصر لرى الأراضى التى تم استصلاحها فى مشروع النوبارية، مؤكدا أن المصلحة تقوم بخدمة كافة القطاعات المستخدمة للمياه، عن طريق توفيرها للأغراض المستخدمة فيها.

ونفذت المصلحة العديد من المشروعات العام الماضى والمتمثلة في إنشاء وإحلال وتجديد العديد من محطات الرفع بمختلف المحافظات ، فضلاً عن صيانة وتأهيل وتطوير مراكز الطوارئ ورفع كفاءة محطات الطلمبات ، وهى ما أسهمت في حماية المرافق والمنشأت الحيوية والزراعات المختلفة بالمحافظات ، كما ساهمت هذه الأعمال في ترشيد استهلاك الوقود والزيوت والكهرباء وتكاليف التشغيل والصيانة والعمرات المختلفة ووفرت دخلا كبيرا لخزانة الدولة.

وأوضحت المصلحة أن الإجراءات التى تم اتخاذها لترشيد الإنفاق وتنويع مصادر المنتج والاستفادة من طاقات الدولة وتشجيع المنتج المحلى بدأت تؤتى ثمارها لافتاً إلى أن المصلحة قامت خلال الفترة الأخيرة بالتوسع فى أعمال التشغيل الذاتى من خلال تصنيع مستلزمات العمرات لوحدات محطات الطلمبات من أعمدة وجلب وبوابات وشبك أعشاب بالورش المركزية التابعة للمصلحة لتوفير احتياجات المحطات والحد من الاستيراد للمهمات الأجنبية وتوفير النقد الأجنبى وتركيبها بأعمال العمرات.