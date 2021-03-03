انعقاد المجمع المقدس والميرون ورسامة أساقفة.. تفاصيل جدول أعمال حافل للبابا تواضروس في مارس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مينا غالي:

جدول أعمال حافل للبابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، في شهر مارس، بدأ أمس مع انعقاد جلسات المجمع المقدس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، يعقبه عدد من الفاعليات الهامة يستعرضها الخليج 365 على النحو التالي:

١- بدأ يوم أمس الإثنين 1 مارس، أول اجتماعات المجمع المقدس، وتنعقد اللجان الفرعية بالمجمع المقدس على مدار ثلاثة أيام وهم 9 لجان بخلاف اللجنة الدائمة، ويوم الخميس 4 مارس الاجتماع الرسمى بالمقر البابوى بدير الأنبا بيشوى، وسوف يكون الموضوع الرئيسى للمجمع المقدس هذا العام هو "كيف تستفيد وتتكيف كل لجنة مع فيروس كورونا؟ والاستفادة التى تقدمها الكنيسة للشعب".

٢- يترأس البابا يومي السبت 6 مارس والأحد 7 مارس، رسامات أساقفة جدد وتجليس أساقفة أخرى، ومن المقرر أن تكون بكاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة.

٣- يوم الإثنين 8 مارس، ذكرى مرور عام على وفاة الأنبا صرابامون أسقف ورئيس دير الأنبا بيشوى بوادى النطرون، فسوف يكون قداس للذكرى بالدير.

٤- يوم الثلاثاء 9 مارس، تحتفل الكنيسة باليوبيل الذهبى لنياحة البابا كيرلس السادس، وسيكون هناك قداس لأعضاء المجمع المقدس كافة بدير مار مينا بكينج مريوط.

٥- يجري البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، طقس صنع زيت الميرون المقدس يومي ١٠-١١ مارس المقبل.

وتعد هذه هي المرة الأربعين التي يصنع فيها "الميرون" في تاريخ الكنيسة، والمرة الثالثة في عهد البابا تواضروس الثاني، حيث كانت المرة الأولى في عهد قداسته عام ٢٠١٤ والثانية عام ٢٠١٧.

عقد البابا تواضروس الثاني، مساء السبت 23 يناير الماضى، اجتماعًا مع سكرتارية المجمع المقدس والسكرتارية الفنية المعاونة لمناقشة الإعداد لجلسة المجمع المقدس التى يجرى الترتيب لعقدها فى شهر مارس الجاري، وأيضًا للتحضير للسيامات الأسقفية الجديدة، وإعداد الاحتفال باليوبيل الذهبى لنياحة القديس البابا كيرلس السادس وتذكار السنة الأولى لنياحة شيخ البرية الأنبا صرابامون أسقف ورئيس دير القديس الأنبا بيشوى بوادى النطرون.​