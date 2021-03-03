شكرا لقرائتكم خبر عن رقصة روبي في حفل الأهرامات يثير إعجاب رواد السوشيال ميديا «فيديو» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفاعل الآلاف من متابعي السوشيال ميديا مع فيديو نشرته الفنانة روبي ترقص خلال الحفل الذي أحيته الثلاثاء تحت سفح أهرامات الجيزة.

وتألقت روبي خلال الحفل الغنائي الذي لم يسمح بحضور كبير له بسبب الإجراءات الاحترازية وحفاظا على الصحة العامة.

وظهرت روبي بإطلالة جديدة خلال حفل الأهرامات، حيث كان في استقبالها منتج ألبومها الجديد حتة تانية وليد منصور، الذي تولى الإشراف على الحفل الذي نظمه على زكريا.

وقدمت الحفل الفنانة اللبنانية رزان مغربي، فيما حرصت روبي في بداية الحفل على تحية الجمهور لحفاوة استقبالهم لها.

تخلل الحفل العديد من أغاني روبي الشهيرة منها «انت عارف ليه»، و«ليه بيداري»، بالإضافة إلى اغنية البومها الجديد حتة تانية.

ويحسب لوليد منصور إعادته لنجمة بحجم روبي للغناء بعد توقف عدة سنوات بألبوم حتة تانية الذي يعد الإنتاج الغنائي الأول لشركته «Talent Beats» أو «تالنت بيتس» والذي تم الترويج له بإطلاق البوستر الأول منذ أيام وكان حديث محبي روبي ممن أشادوا بعودتها للغناء على مواقع التواصل الإجتماعي، ومن المقرر أن تشهد الأيام القليلة المقبلة إطلاق باقي أغاني ألبوم حتة تانية.

وشارك في إحياء حفل روبي في الأهرامات الفنان أحمد عصام بققرة مميزة من fire works.