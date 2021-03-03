أخبار مصر

موعد ومكان جنازة والدة رضوى الشربيني

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محمد طه 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت الإعلامية رضوى الشربيني وفاة والدتها وكتبت عبر صفحتها الرسمية بفيسبوك «يا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي».

وأضافت: «ماتت من كنت أكرم من اجلها...امى في ذمه الله، وإنا لله وإنا إليه راجعون.. برجاء الدعاء وقراءة الفاتحة، صلاة الجنازة بعد صلاة الظهر في مسجد السيدة نفيسة».

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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