شكرا لقرائتكم خبر عن موعد ومكان جنازة والدة رضوى الشربيني والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت الإعلامية رضوى الشربيني وفاة والدتها وكتبت عبر صفحتها الرسمية بفيسبوك «يا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي».

وأضافت: «ماتت من كنت أكرم من اجلها...امى في ذمه الله، وإنا لله وإنا إليه راجعون.. برجاء الدعاء وقراءة الفاتحة، صلاة الجنازة بعد صلاة الظهر في مسجد السيدة نفيسة».