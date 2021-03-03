شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ كفر الشيخ يحضر مسرحية «جنة هنا» ويشيد بالعرض والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، ونائبه عمرو البشبيشي، وعدد من القيادات، العرض المسرحي «جنة هنا» إنتاج فرقة مسرح الغد، وذلك بمسرح المركز الثقافي بكفر الشيخ.

وبحسب بيان، أشاد المحافظ بالمستوى الفني للعرض المسرحي، مؤكداً أن فن المسرح وسيلة فاعلة لطرح التحديات المعاصرة ووضع تصور إبداعي لتجاوزها، لافتا إلى أن العرض المسرحي «جنة هنا» نجح في تناول عدد من القضايا الاجتماعية الخاصة بالمرأة فألقى الضوء على مجموعة من الخبرات الحياتية بهدف تنمية الوعي الجمعي، والعديد من قضايا المرأة المعاصرة.

ويتناول عرض جنة هنا العديد من القضايا التي تواجه الأسرة المصرية في الوقت الراهن منها غياب الأب ومكانة المرأة بالمجتمع، ختان الإناث، التحرش، تأخر سن الإنجاب والعنوسة وغيرها، بطولة عبير الطوخي، هالة سرور، الفنان القدير احمد الشريف، تأليف صفاء البيلي،أاشعار مسعود شومان، موسيقى والحان احمد الناصر، دراما الحركية حسن شحاتة، ديكور وأزياء مي زهدي وإخراج محمد صابر.

مسرحيه

مسرحيه

مسرحيه

مسرحيه

مسرحيه

مسرحيه

مسرحيه

مسرحيه

مسرحيه

مسرحيه

مسرحيه

مسرحيه

مسرحيه

مسرحيه

مسرحيه