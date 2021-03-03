طوارئ فى غرف عمليات المرور تحسبا لهطول أمطار على الطرق السريعة

القاهرة - سامية سيد - جهزت غرف الطوارئ والإغاثة بإدارات عمليات المرور، تحسبا لسقوط أمطار أو تلقى البلاغات الناتجة عن سوء الأحوال الجوية على مدار الساعة.

وتتابع غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور برئاسة اللواء علاء متولى، مساعد الوزير للمرور، حركة السيارات أعلى المحاور والميادين، بواسطة الخدمات المرورية المنتشرة على الطرق.

كما يتم مراقبة حركة السيارات بواسطة كاميرات المراقبة، لرصد أى كثافات مرورية بالمحاور مع نشر الأوناش المرورية بالطرق لرفع أى معوقات مرورية سواء الحوادث أو الأعطال.

وقامت الإدارة العامة للمرور، بتوفير ونشر عدد من سيارات الإغاثة المرورية تم توزيعها على جميع أقسام الطرق، تقوم بمساعدة قائدى السيارات الذين تعطلت سياراتهم على الطرق أو حوادث للسيارات من خلال رقم التليفون 01221110000.

ومن جهة أخرى، تشير توقعات مركز التنبؤ بالأمطار بقطاع التخطيط، إلى احتمالية سقوط أمطار خفيفة على السواحل الشمالية وشمال سيناء، وعلى السواحل الشمالية الشرقية بعد غد.

ويكون الطقس اليوم مائل للبرودة إلى بارد على مدن الساحل الشمالي، لطيف على باقى مناطق شمال الجمهورية، معتدل على وسط وجنوب البلاد نهارا، وبارد إلى شديد البرودة ليلا.

وتظهر السحب على مناطق شمال الجمهورية يصحبها زخات متفرقة من الأمطار على مناطق محدودة من الساحل الشمالي الغربى، فيما تكون الأجواء مشمسة على مناطق وسط وجنوب الجمهورية.

وتكون حركة الرياح معتدلة إلى نشطة على المناطق الشمالية، أجزاء من البحر الأحمر ووسط الصعيد ، معتدلة بباقي الأنحاء.

أما عن حالة البحرين فيكون البحر المتوسط مضطربا، والبحر الأحمر معتدلًا إلى مضطرب.