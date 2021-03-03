شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم العالي تصدر قرارات مهمة للمصريين الحاصلين على الثانوية من السودان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الموافقة على أن يتم الاعتداد بتاريخ بدء الدراسة وهو شهر أكتوبر عام 2019 وامتداد العام الدراسي حتي 13/9/2020 وهو موعد عقد امتحانات نهاية العام بناءً على الخطاب الوارد من سفارة دولة السودان بالقاهرة.

كما تقرر التغاضي عن شرط إقامة ولي الأمر رفقة الطالب بدولة السودان لهذا العام فقط(العام الدراسي 2019/2020) حيث كان من الصعب على أولياء الامور السفر والإقامة مع أبنائهم جراء تبعات انتشار فيروس كورونا المستجد وما اسفر عنه من غلق جميع دول العالم لكافة المنافذ الحدودية والمطارات.