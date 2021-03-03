شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس شعبة الدواء يكشف تفاصيل إدارج 14 عقارا ضمن أدوية الجدول والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

علق الدكتور على عوف، رئيس شعبة الدواء باتحاد الغرف التجارية، على قرار هيئة الدواء المصرية بإدراج 14 نوعًا ضمن جدول المواد المخدرة بداية من أول مارس.

وقال عوف- في مداخلة هاتفية عبر برنامج «كلمة أخيرة» الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة «ON»- «إن هذه الأدوية لها صفة علاجية وهي مضادة للسعال ولكن ماحدث أن هيئة الدواء المصرية وبعض الجهات الرقابية رصدوا زيادة في الطلب المبالغ فيه في هذه العقاقير، ورصدت الجهات الرقابية حالات من الإدمان جراء التعاطي، وعقد اجتماع مشترك مع هيئة الدواء وارتأى الاجتماع ضرورة حماية الشارع المصري من سوء استخدام هذه العقاقير ومن ثم وضع ضوابط من خلال صرف العلاج بروشتة».

وأضاف «منذ 2011 زادت نسبة التعاطي لهذه العقاقير، ومن ثم دور الجهات الرقابية الحرص على صحة الناس وعدم استخدام الدواء السيئ، وبمجرد إطلاع الطبيب على الروشتة سيتم صرف العلاج إلزاميًا ومن ثم منع الصرف العشوائي وإساءة الاستخدام».