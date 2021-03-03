شكرا لقرائتكم خبر عن خبر سار من التعليم العالي للمصريين الحاصلين على الثانوية المعادلة من السودان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أنه بشأن الطلاب المصريين الحاصلين على الثانوية المعادلة العربية من دولة السودان عام 2019/2020 ونظرا لما مرت به دولة السودان الشقيقة من أحداث تمثلت في قيام ثورة ديسمبر وتبعها انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد، تمت الموافقة على أن يتم الاعتداد بتاريخ بدء الدراسة وهو شهر أكتوبر عام 2019 وامتداد العام الدراسي حتي 13/9/2020 وهو موعد عقد امتحانات نهاية العام بناءً على الخطاب الوارد من سفارة دولة السودان بالقاهرة.

كما تقرر التغاضي عن شرط إقامة ولي الأمر رفقة الطالب بدولة السودان لهذا العام فقط(العام الدراسي 2019/2020) حيث كان من الصعب على أولياء الامور السفر والإقامة مع أبنائهم جراء تبعات انتشار فيروس كورونا المستجد وما اسفر عنه من غلق جميع دول العالم لكافة المنافذ الحدودية والمطارات.