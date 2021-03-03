شكرا لقرائتكم خبر عن كلية طب سوهاج تحتفل بتخريج الدفعة 25 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهد الدكتور أحمد عزيز عبدالمنعم، رئيس جامعة سوهاج، احتفالية كلية الطب البشري بتخريج الدفعة «٢٥»، والتي نظمتها إدارة رعاية الشباب بالكلية، الثلاثاء، بالتعاون مع اتحاد الطلبة وطلاب من أجل مصر.

وبحسب بيان، أُقيم حفل التخرج بقاعة المؤتمرات الكبري بالحرم الجامعي القديم، بحضور الدكتور صفا محمود السيد نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور حسان النعماني عميد الكلية، والدكتور محمود فهمي منصور نقيب الأطباء، والدكتور أسامة رشاد الشريف والدكتور صلاح رشدي وكيلا الكلية، واللواء حاتم صادق مدير الأمن الجامعي، وممثلين من أعضاء مجلس النواب والشيوخ وقيادات المجتمع المدني، وعدد من أعضاء نقابة الأطباء ومجلس حقوق الإنسان والغرفة التجارية، فضلا عن عمداء ووكلاء الكليات، ونخبة من أعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة، وأولياء أمور الخريجين.

وهنأ رئيس الجامعة- في كلمته- خريجي كلية الطب البشري لوصولهم إلى نهاية المرحلة التعليمية وبداية الرحلة المهنية في مجال الطب، موجهاً شكر وتقدير لأولياء أمورهم على ما تحملوه طيلة سنوات عديدة ومابذلوه من تضحيات من أجل إستكمال رسالتهم تجاه أبناءهم، مؤكداً أن إدارة الجامعة توفر كل الدعم لكلية الطب البشري لما تقدمه من خدمات عديدة لخدمة المجتمع، بالإضافة إلى أنها من الكليات المؤثرة في تحسين تصنيف الجامعة بين الجامعات العالمية،وذلك لامتلاكها نخبة من الكوادر البشرية العلمية المتميزة في مختلف المجالات الطبية.

وأعرب الدكتور حسان النعماني عميد الكلية، عن سعادته بتخريج دفعة جديدة من الكوادر الطبية الجديدة في مختلف التخصصات الصحية، موجهاً الشكر لأعضاء هيئة التدريس والجهاز الإداري بالكلية، الذين ساهموا في تخريج دفعة جديدة من الأطباء المتميزين، ولم يبخلوا في تقديم كافة أوجه المساعدة والدعم لطلاب الكلية.

وقال النعمانى، أنه تم الإحتفال بتخرج ٢٥٠ طالب وطالبة هذا العام، وسيتم تعينهم كأطباء مقيمين بالمستشفى الجامعي، ومعيدين بأقسام الكلية، متمنياً لهم مزيد من التقدم والاستمرار في تحصيل العلم للارتقاء بمنظومة العمل الطبي.

وأدى خريجو كلية الطب البشري- خلال الحفل- قسم الأطباء أمام نقيب الأطباء، كما تم تكريم الأوائل والخريجين والطلاب المتميزين في الأنشطة الطلابية بالكلية على مدار العام.