شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى الفقي: أي تصرف أحادي من إثيوبيا في ملف سد النهضة سيؤدي لنتائج كارثية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور مصطفى الفقي، مدير مكتبة الإسكندرية، إن مصر والسودان بدأتا تدركان المخاطر الحقيقية لسد النهضة ونتائج ما تفعله إثيوبيا بشكل منفرد ستؤدي إلى نتائج كارثية في المستقبل، لافتا إلى أن مصر والسودان تحذران إثيوبيا ولا تهددانها فعلاقتنا مع إثيوبيا علاقة أشقاء فالشعب الإثيوبي شعب إفريقي شقيق.

وأضاف مصطفى الفقي خلال لقائه مع الإعلامي شريف عامر، في برنامج يحدث في مصر على فضائية إم بي سي مصر، أرى أنه ليس هناك تكتل عربي ضد إثيوبيا، فقضية سد النهضة قضية إفريقية وليس عربية ويجب ألا تدخل جامعة الدول العربية في الملف لانه خطر حقيقي وهناك من يغذي هذه النقطة لإفساد الملف.

وأشار إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي منذ أن جاء للحكم وهو يحاول ترميم العلاقات المصرية السودانية منذ أيام الرئيس السوداني السابق عمر البشير، رغم أنه كان نظاما غير متحمس لعلاقات طيبة مع مصر، فما يجري هذه الأيام من تقارب يأتي في ضوء العلاقات المميزة للبلدين ولكنه ليس حلف موجه ضد إثيوبيا فهو أمر غير وارد.

وأكد «الفقى» ضرورة وجود تسوية عاجلة بين مصر والسودان وإثيوبيا في ملف سد النهضة، مشيرًا إلى أن الاتفاق الذي وقعته الدول الثلاث عام 2015 ضربت به إثيوبيا عرض الحائط واستغلته فقط في الحصول على تمويل لاستكمال بناء السد.