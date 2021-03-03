شكرا لقرائتكم خبر عن عودة الأمطار مجددًا .. طقس اليوم الأربعاء على القاهرة ومحافظات مصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نشرت هيئة الارصاد المصرية منذذ قليل عن وصفها لحالة الطقس اليوم الاربعاء 3 مارس بوصفه بحالة ممطرة جديدة تبدأ صباح اليوم يكون أقصاها متوسط الشدة ، حيث تتكاثر السحب المتوسطة يصاحبها سقوط الامطار علي السواحل الشمالية الغربية ومناطق من الدلتا كما تنشط الرياح وهباتها علي مسطح البحر المتوسط مما يؤدي إلى ارتفاع الامواج ويصل ارتفاع الي 3.5 متر كما تنخفض درجات الحرارة علي مدار اليوم ويزداد الاحساس ببرودة الطقس.

وقد أعلنت الارصاد الجوية عن توقعاتها لطقس اليوم الاربعاء ، متوقعة أن يسود طقس مائل للبرودة نهارا شديد البرودة ليلا، غائم بشكل جزئي على القاهرة والوجه البحري والرياح معتدلة، ويسود طقس مائل للبرودة أيضا نهارا وشديد البرودة ليلا على السواحل الشمالية الشرقية والغربية والرياح نشطة، بينما يسود طقس دافئ نهارا، بارد ليلا على جنوب سيناء بينما يسود مائل للبرودة نهارا شديد البرودة ليلا وغائم بشكل جزئي على وسط سيناء والرياح معتدلة تنشط أحيانا.

بينما يسود طقس معتدل نهارا على شمال الصعيد ودافئ نهارا على جنوب الصعيد وشديد البرودة ليلا على كليهما والرياح معتدلة على جنوب الصعيد ولكنها نشطة على شماله .

وبالنسبة لفرص سقوط الأمطار، فمن المتوقع أن تتساقط أمطار خفيفة على فترات متقطعة وعلى بعض المناطق في القاهرة بينما متوقع أن تكون متوسطة على السواحل الشمالية الشرقية والغربية على بعض المناطق، أما في الوجه البحري فيتوقع أن تكون خفيفة الى متوسطة على بعض المناطق وعلى فترات متقطعة.

- حالة الطقس اليوم الاربعاء في مصر -

- وفيما يلي جميع درجات الحرارة اليوم المتوقعة على القاهرة وجميع محافظات مصر -