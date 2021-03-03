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عودة الأمطار مجددًا .. طقس اليوم الأربعاء على القاهرة ومحافظات مصر

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أحمد جودة 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن عودة الأمطار مجددًا .. طقس اليوم الأربعاء على القاهرة ومحافظات مصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نشرت هيئة الارصاد المصرية منذذ قليل عن وصفها لحالة الطقس اليوم الاربعاء 3 مارس بوصفه بحالة ممطرة جديدة تبدأ صباح اليوم يكون أقصاها متوسط الشدة ، حيث تتكاثر السحب المتوسطة يصاحبها سقوط الامطار علي السواحل الشمالية الغربية ومناطق من الدلتا كما تنشط الرياح وهباتها علي مسطح البحر المتوسط مما يؤدي إلى ارتفاع الامواج ويصل ارتفاع الي 3.5 متر كما تنخفض درجات الحرارة علي مدار اليوم ويزداد الاحساس ببرودة الطقس.

May be an image of map, sky and text that says 'Istanbul 5° Sams 5° 1028 Ankara 0° 1026 MURKEY D'izmir K0riya 0° Heraklion 10° L Nicosia 1017 Beirut 15° Marsa Matruh 13° Amman 8° JORDAN Siwa Oasis 11° Cairo 12° 1018 Tab'

May be an image of map, sky and text that says 'Istanbul °5° 5° 1028 Ankara 0° 1026 Izmir 5° FURKEY 1024 Konya Heraklion 10° L Nicosia, 1017 9° Beirut 15° Marsa Matruh 13° Amman 8° JORDAN Siwa Oasis 11° Cairo 12° 1018 Tab'

May be an image of map, sky and text that says 'Ankara Athens Azmir Konya Adana Aleppo Nicosia 1022 1018 Damascus Tel VIV mm Alexandria Port Said Cajro Suez ICONEU ICONEUEuroe Europe 30 25 20 024 15 10 7 5 3 2 1.5 ICONE Tabuk Tabuk Asyut Luxor Aswan'

وقد أعلنت الارصاد الجوية عن توقعاتها لطقس اليوم الاربعاء ، متوقعة أن يسود طقس مائل للبرودة نهارا شديد البرودة ليلا، غائم بشكل جزئي على القاهرة والوجه البحري والرياح معتدلة، ويسود طقس مائل للبرودة أيضا نهارا وشديد البرودة ليلا على السواحل الشمالية الشرقية والغربية والرياح نشطة، بينما يسود طقس دافئ نهارا، بارد ليلا على جنوب سيناء بينما يسود مائل للبرودة نهارا شديد البرودة ليلا وغائم بشكل جزئي على وسط سيناء والرياح معتدلة تنشط أحيانا.

بينما يسود طقس معتدل نهارا على شمال الصعيد ودافئ نهارا على جنوب الصعيد وشديد البرودة ليلا على كليهما والرياح معتدلة على جنوب الصعيد ولكنها نشطة على شماله .

وبالنسبة لفرص سقوط الأمطار، فمن المتوقع أن تتساقط أمطار خفيفة على فترات متقطعة وعلى بعض المناطق في القاهرة بينما متوقع أن تكون متوسطة على السواحل الشمالية الشرقية والغربية على بعض المناطق، أما في الوجه البحري فيتوقع أن تكون خفيفة الى متوسطة على بعض المناطق وعلى فترات متقطعة.

- حالة الطقس اليوم الاربعاء في مصر -

May be an image of ‎text that says '‎ΕΜΑ Cairo RSMC حالة الطقس المتوقعة الأربعاء 2021 مضطرب الهينة العامة للأرصاد الجوية الإدار العامة للتحاليل مرکز التحاليل الرئيسي السوا المتوسط الشمالية الغربية 17° 12° مائل للبرودة نهاراً شدید البرودة أمطار متوسطة المناطق والرياحنشطة km 150 18° 10° مائل للبرودة نهار شدید البرودة 70% 11° نهار شدید البرودة القاهرة الكبرى 30% 18° 10° شدید لمناطق للبرودة شمال الصعيد 8° دافی الوادي الجديد 24° 9° مائل للافء نهار آشدید البرودةليلا مشمس معتدلة الطرق 24° دافی نهاراً بارد ليلاً جزني والرياح معدلة تنشط أحياناً جنوب الصعيد 10° دافی البرودة مشمس والرياح إنذار متوسط إنذار ضعيف حلايب وشلاتين دافی نهارا مشمس‎'‎

- وفيما يلي جميع درجات الحرارة اليوم المتوقعة على القاهرة وجميع محافظات مصر -

May be an image of ‎text that says '‎EMA CAIR RSMC- النشرة الجوية الأربعاء 2021 ارتفاعالموج شمالية مضطرب الهينة العامة للأرصاد الجوية للتحاليل يورسعد والرياح نشطة الشمالية طقس للبرودة طقس مائل غربية .البحري عظمی 20 16 المدينة طابا شمال جنوب .الصعيد. على البرودة طقس طقس الشيخ مناطق المدينة القاهرة 19 الاسكندريا 11 الفيوم 18 18 وادي لنطرون 20 20 21 المنيا اسيوط شبین الكوم القريبة الزراعي السلوم 12 صباحا 10 11 10 الاتجاه الرطوبة النسبية شلاتين 16 17 27 24 24 17 18 19 المنصور الاسماعيلية السويس العريش حدربة السواحل جوي هشام حسن طاحون رئيس مجلس الادارة 14 رأسسد عبدالغفار رئيس الادارة المركزية محمود عبدالمنعم مدير التحاليل‎'‎

  • الوضع في مصر

  • اصابات

    183,010

  • تعافي

    141,347

  • وفيات

    10,736

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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