شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة 15 عاملا بانقلاب ميكروباص في الوادي الجديد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصيب 15 عاملا زراعيا، في حادث مروري، مساء الثلاثاء، بالطريق الواصل بين مركز ديروط بأسيوط ومركز الفرافرة في الوادي الجديد.

وتلقى اللواء محمد توفيق، مدير أمن الوادي الجديد، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة، يفيد بوقوع حادث مروري بطريق الفرافرة – ديروط.

وتبين انقلاب سيارة أجرة ميكروباص، بمنطقة الكيلو 90 بطريق الفرافرة – ديروط، أسفر عن إصابة 15 عاملا زراعيًا بجروح وكدمات واشتباه كسور متفرقة بالجسم.

وانتقلت سيارات الإسعاف لموقع الحادث، وتم نقل المصابين لمستشفى أسيوط الجامعي، لتلقي العلاج، وتم تحرير محضر بالحادث، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.