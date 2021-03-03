شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى الفقي: ليس من مصلحة بايدن الدخول في عداء مع السعودية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور مصطفى الفقي مدير مكتبة الإسكندرية، إن ما حدث من إدارة بايدن تجاه السعودية هو خروج على النص التقليدي في العلاقات السعودية الأمريكية الممتدة لعقود طويلة، لافتًا أن العلاقة الأمريكية السعودية هي الأقوى في منطقة الشرق الأوسط بعد علاقة أمريكا بإسرائيل.

وأضاف الفقي خلال لقائه مع الإعلامي شريف عامر، في برنامج يحدث في مصر على فضائية إم بي سي مصر، أنه على الرئيس الأمريكي جو بايدن مراجعة نفسه في التعامل مع المملكة العربية السعودية، مشيرا إلى أن بايدن دخل في عداء مع سياسة ترامب ولكنه يعرف أن العداء مع السعودية ليس في صالحه.

وأشار إلى أن علاقة بايدن بالعالم العربي تحكمها علاقته بإيران الباحثة عن السلاح النووي والداعمة للإرهاب.

وتطرق مدير مكتبة الإسكندرية إلى الحديث عن جامعة الدول العربية، لافتا أن مصر ترى أن ميراث عام 1845 لا يجب أن يذهب ولابد أن يستمر الأمين العام لجامعة الدول العربية من مصر وأن تظل دولة المقر.

وواصل الفقي حديثه بقوله «تظل الجامعة العربية مؤسسة إقليمية عربية هامة في هذه المنطقة من العالم تراعاها مصر والسعودية وعدد من الدول العربية ويجب أن نتفق على ما يجب فعله ليتم الإصلاح».

ورأى أنه ليس هناك تكتل عربي ضد إثيوبيا، فقضية سد النهضة قضية أفريقية وليس عربية ويجب ألا تدخل جامعة الدول العربية في الملف لأنه خطر حقيقي وهناك من يغذي هذه النقطة لإفساد الملف.