أخبار مصر

خالد يوسف يعود إلى مصر خلال ساعات

0 نشر
محمد عاطف حسب 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن يعود إلى مصر خلال ساعات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن المخرج خالد يوسف عودته إلى مصر الأربعاء بعد وفاة شقيقه صلاح.

وكتب خالد يوسف عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي فيس بوك: قدري أن أعود إلى وطني وقد رحلت آخر رائحة من طيبة أبي وصبر أمي.. نشيع جثمان شقيقي غدا الاربعاء عقب صلاه الظهر بمدافن العائلة.. أسألكم الدعاء ولا اراكم الله مكروها في عزيز لديكم«.

يذكر أن صلاح شقيق المخرج خالد يوسف أصيب الشهر الماضي بفيروس ، حيث كتب خالد يوسف بوست عبر صفحته على موقع التواصل «فيس بوك»: «شقيقي صلاح مازال في العناية المركزة ويحتاج لكل دعواتكم لعل دعوة صادقة منكم تأخذ طريقها لرب كريم دعواتكم لكل مصابي كورونا».

  • الوضع في مصر

  • اصابات

    183,010

  • تعافي

    141,347

  • وفيات

    10,736

الكلمات الدلائليه
محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا