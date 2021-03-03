شكرا لقرائتكم خبر عن خالد يوسف يعود إلى مصر خلال ساعات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن المخرج خالد يوسف عودته إلى مصر الأربعاء بعد وفاة شقيقه صلاح.

وكتب خالد يوسف عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي فيس بوك: قدري أن أعود إلى وطني وقد رحلت آخر رائحة من طيبة أبي وصبر أمي.. نشيع جثمان شقيقي غدا الاربعاء عقب صلاه الظهر بمدافن العائلة.. أسألكم الدعاء ولا اراكم الله مكروها في عزيز لديكم«.

يذكر أن صلاح شقيق المخرج خالد يوسف أصيب الشهر الماضي بفيروس كورونا، حيث كتب خالد يوسف بوست عبر صفحته على موقع التواصل «فيس بوك»: «شقيقي صلاح مازال في العناية المركزة ويحتاج لكل دعواتكم لعل دعوة صادقة منكم تأخذ طريقها لرب كريم دعواتكم لكل مصابي كورونا».