شكرا لقرائتكم خبر عن مشادة ساخنة على الهواء بسبب لفظ «عانس».. فيديو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

رفض أحد المواطنين استخدام عصام عجاج، محام بالنقض، مصطلح «عانس»، مؤكدا أنه يمثل إساءة للمرأة المصرية.

وتساءل المتصل خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد: «أين الرجولة حينما يرفض بعض الرجال الإنفاق على أبنائهم».

من جانبه جدد عصام عجاج، محام بالنقض، استخدامه لمصطلح «عانس»، مؤكدا أنه لفظ قانوني.

وأشار إلى وجود 13.5 مليون سيدة تخطت سن الزواج بمصر، معتذرا لأي سيدة شعرت بالإهانة من لفظ عانس.