شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد الحجار يحيي حفلا فنيا في أوبرا الإسكندرية الأحد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تستضيف دار الأوبرا المصرية برئاسة مجدى صابر حفلا فنيا للمطرب أحمد الحجار في تمام الثامنة من مساء الأحد المقبل، على مسرح سيد درويش «أوبرا الإسكندرية».

ويقدم «الحجار» مجموعة من أشهر أغانيه منها «عود»، «لملمت خيوط الشمس»، «قد الأحلام»، «بحبك» وغيرها من الأغنيات التي مازالت عالقة في أذهان المصريين. بالاضافة إلى بعض الأعمال الغنائية الجديدة.

يشار إلى أن الفنان أحمد الحجار يعتبر من أشهر مطربى وملحنى التسعينات وله العديد من الأعمال الغنائية التي أشتهر بها في هذه الفترة ولاقت أعجاب واستحسان الجماهير، وهو ينتمي لعائلة فنية كبيرة فأخيه هو الفنان «علي الحجار» ووالده الفنان الكبير الراحل «ابراهيم الحجار» أحد أبرز الملحنين والمطربين ويعد من حفظة التراث الغنائي في مصر والوطن العربي.