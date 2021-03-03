شكرا لقرائتكم خبر عن مدير برنامج التنمية المحلية بالصعيد: تطوير الريف مشروع القرن وسيكتب فى التاريخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور هشام الهلباوى مدير برنامج التنمية المحلية بالصعيد والمشرف على مشروع تطوير الريف المصرى بوزارة التنمية المحلية، إن تطوير الريف المصرى مشروع القرن وسيكتب في التاريخ بأحرف من نور، ويمس 53% من الشعب المصرى.

وأضاف، خلال لقائه ببرنامج "التاسعة"، عبر القناة الأولى المصرية، مع الإعلامى يوسف الحسينى، أن المشروع تجسيد لكل مبادرات الرئيس السيسى، موضحا أن التغيير النوعى والجغرافى هو تغير في فكر التنمية في مصر.

وأوضح، أنه لأول مرة وجه الرئيس السيسى أن يجرى إنشاء مجمع مصالح حكومية في كل قرية أم، من السجل المدنى والشهر العقارى والبريد، وغيرها، لتسبط إجراءات الحصول على الخدمات، مشيرا إلى أن خدمات الفلاح في مكان واحد، والخدمات الصحية والإسعاف مع بعضهما، وخدمات الأمن والمطافى مع بعضهما.

وأشار مدير برنامج التنمية المحلية بالصعيد، إلى أنه جرى حصر الأراضى والمبانى التابعة للحكومة، لبناء مساكن لتوفيرها للشباب للحد من البناء على الأراضى الزراعية.