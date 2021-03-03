شكرا لقرائتكم خبر عن تكليف ممدوح عنتر برئاسة قطاع مياه النيل وأشرف حبيشى لحماية الشواطئ والان مع تفاصيل الخبر
كما تضمن القرار تكليف المهندس أشرف حبيشى برئاسة هيئة حماية الشواطىء، والمهندس أحمد يوسف بتولى رئاسة قطاع الخزانات والقناطر الكبرى، والدكتور يسرى خفاجى بالعمل رئيس الإدارة المركزية للمبانى والشئون الهندسية بمصلحة الرى.
ويعقد أسبوع القاهرة للمياه بشكل سنوى منذ عام 2018 وسوف يعقد دورته الرابعة هذا العام خلال الفترة من (24 - 28) أكتوبر 2021 تحت عنوان "المياه والسكان والتغيرات العالمية - التحديات والفرص".
أوضحت رئيس اللجنة التنظيمية، أنه تم مناقشة المحاور الخمس الرئيسية لأسبوع القاهرة للمياه 2021 وهى المياه والتغيرات العالمية والتطورات الحديثة فى إدارة الموارد المائية والأمن المائى والمجتمع، بالإضافة إلى التعاون على المستوى الإقليمى والقطاعى فى قضايا المياه والابتكار فى العلوم المائية.