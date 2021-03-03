شكرا لقرائتكم خبر عن بايدن: جميع الأمريكيين سيحصلون على لقاحات كورونا بنهاية مايو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الرئيس الأمريكى، جو بايدن فى تصريحات حول توزيع لقاحات فيروس كورونا، بعد أن أعلنت إدارته تعاون شركة ميرك مع شركة جونسون آند جونسون لتوسيع إنتاج اللقاح مؤكدا أن جميع الأمريكيين سيكونوا حصلوا على اللقاح بنهاية شهر مايو.

ووصف الرئيس الأمريكى الشراكة بين الشركتين بأنها خطوة رئيسية إلى الأمام فى توسيع نطاق الوصول إلى اللقاح لكل أمريكى.

وتابع بايدن: "هذا هو نوع التعاون الذى رأيناه بين الشركات خلال الحرب العالمية الثانية، موضحا أنه مع الشراكة المخطط لها بين ميرك وجونسون آند جونسون، وسيكون لدى الولايات المتحدة الآن إمدادات كافية من اللقاح لكل شخص بالغ في أمريكا بحلول نهاية مايو".

وكان بايدن قد قال في وقت سابق إن بلاده سيكون لديها ما يكفي من اللقاحات لجميع الأمريكيين بحلول يوليو، ونسب الفضل في جهود إدارته الدؤوبة إلى رفع هذا الجدول الزمني.