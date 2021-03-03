شكرا لقرائتكم خبر عن مستشار وزيرة الصحة يعلن إصابته بفيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشؤون تكنولوجيا المعلومات أيسم صلاح، مساء الثلاثاء، إصابته بفيروس كورونا.

وكتب مستشار وزيرة الصحة عبر حسابه على فيس بوك: «عايز أشكر كل اللى سأل عليا لإصابتى بكورونا سواء على الواتساب أو بالتليفون أو على الفيسبوك ومقدرتش أرد عليه لأنى مش قادر أتكلم»، مردفا «الحمد لله – أنا وزوجتي والأولاد بخير ودعواتكم أن الموضوع يعدى بخير إن شاء الله».

وأضاف: «بحمد ربنا سبحانه وتعالى على ابتلائه وقضاءه اللى دايما كله رحمة، ويمكن تكون دى فرصة لأن الكام سنة اللى فاتت كان ٩٥% من وقتى مخصصه للشغل قناعة منى انها فرصة من ربنا لازم استغلها في خدمة اكبر عدد ممكن من الناس ومساعدتهم وتطوير اللى اقدر عليه، فيمكن تكون دى فرصة عشان أقدر أقعد مع الولاد شوية وأعوضهم عن اللى فاتهم وأشحن البطارية وأرجع تانى جندى مجند في خدمة الوطن».