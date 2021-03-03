شكرا لقرائتكم خبر عن بدء إجراءات تنفيذ المبادرة الرئاسيه بقرى مطوبس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل جمال فهمى عيد، اليوم وبحضور عمرالزعيقى، نائب رئيس المدينة لشئون القرى المهندس محمد جمال، بمكتب المهندسين الإستشاريين إستشارى الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى بالقاهرة والمهندس محمود عبدالصمد، بالجهاز التنفيذى لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحى بكفرالشيخ وذلك بشأن إجراء المعاينات وإستلام مواقع الصرف الصحي طبقا للمبادرة الرئاسية حياه كريمة.

وكذلك معاينه محطة المعالجه على مساحة 5 أفدنه أرض أملاك دولة لخدمة أهالى قومسيون شرق وغرب وضواحيها،ومن المعروف أنه تم تخصيص عدة قري بمركز مطوبس ضمن قري المبادرة الرئاسيه لتوفير سبل وأسس حياه كريمه لهم.

مطوبس

مطوبس

مطوبس

مطوبس