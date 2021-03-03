شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم: إلغاء نظام التشعيب بامتحانات الثانوية العام القادم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إلغاء التشعيب بامتحانات الثانوية العامة العام الدراسي القادم.

وأضاف شوقي في تصريحات له عبر جروب «أولياء أمور مصر» عبر تطبيق واتساب، الثلاثاء، أن طلاب الثانوية العامة العام القادم لن يطبق عليهم نظام التشعيب لعلمي علوم وعلمي رياضة.

وتابع: «سيكون مسموح لطلاب الثانوية العامة بالتشعيب لعلمي وأدبي فقط من العام الدراسي.٢٠٢١/٢٠٢٢».