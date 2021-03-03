شكرا لقرائتكم خبر عن وزير قطاع الأعمال عن تصفية «الحديد والصلب»: قرار مؤلم لكن ضروري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، إنه قام بدراسة مشاكل مصنع الحديد والصلب قبل تصفيته من خلال دعوة استشاري لعمل تقيم للمصنع، ومن ثم طرح كمقاولة، ولكن هذا الأمر لم ينجح، فتم اللجوء لطرح المصنع كفرصة استثمارية، ولكن كل هذه الطرق لم تنجح.

وتابع «توفيق»، خلال حواره مع الإعلامي محمد منصور؛ ببرنامج «رؤية»، المذاع على فضائية«الحدث اليوم»، مساء الثلاثاء، أنه لم يكن لديه أي طريق سوى تصفية المصنع، معقبًا: «قرار مؤلم، ولكنه ضروري، وتم تدبير تعويضات العمال، وأي تأخير لتصفية المصنع لم يكن مجدي على الإطلاق».

وأشار إلى أن شركة الدلتا للصلب تم تطويرها بسبب سماح البنية التحتية، وتم تغير المسبك اليدوي بصورة كاملة باستثمارات معقولة، وتكنولوجية حديثة تعتمد على الخردة كمادة خام.