شكرا لقرائتكم خبر عن «تأتون بدين جديد».. محامي يهاجم «حبس الرجل حال الزواج بثانية دون إخبار الأولى» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نشبت مشادة حادة بين عدد من المحامين بشأن مشروع قانون الأحوال الشخصية خلال برنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد، مساء الثلاثاء.

وقال عصام عجاج، محامي بالنقض، خلال لقائه مع برنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد، الثلاثاء، «إنكم تأتون بدين جديد بمادة حبس الزوج حال زواجه دون إخبار الزوجة الأولى».

وأكدت أشجان البخاري، محامية بالنقض، رفضها لقانون الأحوال الشخصية، مناشدة الرئيس عبدالفتاح السيسي بتشكيل لجنة لدراسة مشروع القانون مرة أخرى.

وأشارت إلى أن السعودية والمغرب تناقشان مشروع قانون يمنح الولاية للمرأة الراشدة، معلقة «قانون الأحوال الشخصية سئ ويجعل نساء مصر ناقصات أهلية».