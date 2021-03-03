شكرا لقرائتكم خبر عن إزالة تعديات على أرض زراعية على مساحة 5 قراريط بجنوب الأقصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قامت رئاسة مركز ومدينة البياضية برئاسة وكيل الوزارة محمد صحصاح رئيس المركز، جنوب الأقصر، بحملة لإزالة تعديات في المهد على الأراضي الزراعية.

وتمكنت الحملة من إزالة مبنى بدون ترخيص بإجمالي ٥ قراريط، وشملت التعديات سور من الطوب وتمهيد بغرض البناء بناحية البياضية، وتمت الإزالة على كامل المسطح واعادة الشئ لأصله.

شارك في الحملة كلا من عبدالمحسن ربيع نائب رئيس المدينة، ومشرف التنظيم بالمدينة، ومشرفي الجمعية الزراعية.

وذلك في إطار توجيهات محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم، لرؤساء المراكز والمدن بالتصدي بكل حسم لمخالفات البناء والتعدي على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة.