أخبار مصر

إزالة تعديات على أرض زراعية على مساحة 5 قراريط بجنوب الأقصر

0 نشر
محمد السمكوري 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن إزالة تعديات على أرض زراعية على مساحة 5 قراريط بجنوب الأقصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قامت رئاسة مركز ومدينة البياضية برئاسة وكيل الوزارة محمد صحصاح رئيس المركز، جنوب الأقصر، بحملة لإزالة تعديات في المهد على الأراضي الزراعية.

وتمكنت الحملة من إزالة مبنى بدون ترخيص بإجمالي ٥ قراريط، وشملت التعديات سور من الطوب وتمهيد بغرض البناء بناحية البياضية، وتمت الإزالة على كامل المسطح واعادة الشئ لأصله.

شارك في الحملة كلا من عبدالمحسن ربيع نائب رئيس المدينة، ومشرف التنظيم بالمدينة، ومشرفي الجمعية الزراعية.

وذلك في إطار توجيهات محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم، لرؤساء المراكز والمدن بالتصدي بكل حسم لمخالفات البناء والتعدي على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة.

  • الوضع في مصر

  • اصابات

    183,010

  • تعافي

    141,347

  • وفيات

    10,736

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا