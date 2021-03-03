شكرا لقرائتكم خبر عن إزالة تعديات على أرض زراعية على مساحة 5 قراريط بجنوب الأقصر والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قامت رئاسة مركز ومدينة البياضية برئاسة وكيل الوزارة محمد صحصاح رئيس المركز، جنوب الأقصر، بحملة لإزالة تعديات في المهد على الأراضي الزراعية.
وتمكنت الحملة من إزالة مبنى بدون ترخيص بإجمالي ٥ قراريط، وشملت التعديات سور من الطوب وتمهيد بغرض البناء بناحية البياضية، وتمت الإزالة على كامل المسطح واعادة الشئ لأصله.
شارك في الحملة كلا من عبدالمحسن ربيع نائب رئيس المدينة، ومشرف التنظيم بالمدينة، ومشرفي الجمعية الزراعية.
وذلك في إطار توجيهات محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم، لرؤساء المراكز والمدن بالتصدي بكل حسم لمخالفات البناء والتعدي على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة.
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