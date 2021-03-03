شكرا لقرائتكم خبر عن إزالة سور مخالف بطول 170 مترا على مساحة 15 قيراطا بغرب الأقصر والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
كلف العميد علاء عبدالجابر رئيس مركز ومدينه القرنة غرب الأقصر، رؤساء الوحدات المحلية الفرعية بالمرور اليومى كلا في قطاعه، ونائبا رئيس المركز بالمدينة وتحت إشرافه شخصيا لرصد أي تعديات وازالتها في المهد واتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيال المخالفين.
وخلال المرور اليومي تم رصد سور مخالف بطول 170 مترا على مساحة 15 قيراط أرض زراعية بقرية البعيرات وتمت الإزالة واتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيال المخالفين.
شارك في الحملة كلا من مصطفى جبريل نائب رئيس المدينة، ورئيس القرية، والادارة الهندسية، ومندوب من الادارة الزراعية.
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