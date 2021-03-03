شكرا لقرائتكم خبر عن إزالة سور مخالف بطول 170 مترا على مساحة 15 قيراطا بغرب الأقصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كلف العميد علاء عبدالجابر رئيس مركز ومدينه القرنة غرب الأقصر، رؤساء الوحدات المحلية الفرعية بالمرور اليومى كلا في قطاعه، ونائبا رئيس المركز بالمدينة وتحت إشرافه شخصيا لرصد أي تعديات وازالتها في المهد واتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيال المخالفين.

وخلال المرور اليومي تم رصد سور مخالف بطول 170 مترا على مساحة 15 قيراط أرض زراعية بقرية البعيرات وتمت الإزالة واتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيال المخالفين.

شارك في الحملة كلا من مصطفى جبريل نائب رئيس المدينة، ورئيس القرية، والادارة الهندسية، ومندوب من الادارة الزراعية.