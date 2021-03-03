شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب المأذونين عن «الأحوال الشخصية»: «الراجل يتحبس ويدفع 50 ألف جنيه ليه هو اتجوز على الحكومة ؟» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نشبت مشادة حادة على الهواء بين المحامية بالاستئناف العالي ولاء عدلي ونقيب المأذونين إسلام عامر خلال حوار مجتمعي حول مشروع قانون الأحوال الشخصية.

وقال الشيخ إسلام عامر نقيب المأذونين، خلال حوار مجتمعي حول مشروع قانون الأحوال الشخصية ببرنامج «على مسئوليتي» على قناة صدى البلد، مساء الثلاثاء، إن «هناك من يتزوج ولا يكون مكتوب في بطاقة الهوية أنه متزوج».

وأشار الشيخ إسلام عامر نقيب المأذونين، إلى أن «الرجل اللي يتزوج للمرة الثانية يدفع يتحبس ويدفع غرامة للحكومة ليه، هو تزوج عليها ولا على زوجته».

واستكمل متسائلًا: «أنا ذنبي أيه أدفع وغرامة وأتحبس لما أكتب عقد زواج لواحد أخفي عني زواجه السابق، لترد عليه المحامية ولاء عدلي، «يقدر يعمل قيد عائلي في دقيقه واحده يعرف كل حاجة عنه».

وتابع خلال حوار مجتمعي حول مشروع قانون الأحوال الشخصية ببرنامج «على مسئوليتي» الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى، على قناة صدى البلد، أن

ومن ناحية أخرى، قال المحامي بالنقض عصام عجاج للمدافعين عن قانون الأحوال الشخصية: «بتجرموا حلال ربنا والنكاح دون الـ 18 عاما وسايبين 3 ملايين حالة زواج عرفي».