شكرا لقرائتكم خبر عن غدا ..صحة قنا تنظم قافلة طبية بقرية الرفشة بمركز أبوتشت والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور راجي تاوضروس صالح وكيل وزارة الصحة بقنا أن إدارة القوافل الطبية بمديرية الصحة سوف تقوم بتنفيذ قافلة بقرية الرفشة التابعة لإدارة ابوتشت الصحية وذلك علي مدار يومي يومي 3و4 مارس.

وأوضح تاوضروس أن القافلة ستقدم الكشف فى تخصصات جراحة، باطنة، اطفال، نساء، تنظيم اسرة، جلدية مع إجراء كافة التحاليل وصرف الأدوية بالمجان، وأهاب المواطنين بالتوجه الي القافلة للكشف والاطمئنان.