شكرا لقرائتكم خبر عن رفع 27 طنا من الأتربة مخلفات صلبة في حملة بقرى إسنا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إسنا جنوب الأقصر، برئاسة ابراهيم نصير، حملة نظافة مكبرة استهدفت شوارع المدينة والقرى، وخلال الحملة تمكن قسم النظافة بالتنسيق مع الحملة الميكانيكية من رفع ٥ طن من الاتربة بمدخل مدينة اسنا من الناحية الشرقية وذلك بجانب تفريغ الحاويات.

وتمكنت الوحدة المحلية لقرية كومير من رفع ٦ طن من الاتربة والمخلفات الصلبة بمدخل قرية كومير وترعة ناصر.

فيما رفعت الوحدة المحلية لقرية الشغب رفع ٧ طن من الاتربة والمخلفات الصلبة بمدخل قرية الشغب وبجوار مزلقان السكة الحديد وتمشيط الطريق السريع مصر- أسوان الزراعى.

حملات نظافة بقرى إسنا

كما قامت الوحدة المحلية لقرية النمسا برفع ٩طن من الاتربة والمخلفات الصلبة بمنطقة القرية والطريق الغربي السريع وأيضا تسوية وتمهيد الشوارع الجانبية ورفع التراكمات على جانبي الطريق بمعدات الوحدة المحلية.

وذلك في إطار توجيهات المستشار مصطفي ألهم محافظ الأقصر، لرؤساء المراكز والمدن بضرورة الاهتمام بمستوى النظافة العامة ورضا المواطن.