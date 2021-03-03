شكرا لقرائتكم خبر عن عضو بـ«الشيوخ»: الجهات الحكومية تشهد طفرة في عهد السيسي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال النائب عاطف النمكي، عضو مجلس الشيوخ، إن اللواء عبدالحميد الهجان هو خير مثال لرجل الدولة المخلص والقيادة الواعية الذي لا يتأخر عن فحص ومتابعة وإيجاد حلول لكل ما يعرض عليه من مشكلات عامة تصب في مصلحة الدولة والمواطنين

وأضاف النمكي في مداخلة هاتفية ببرنامج «حوار واستثمار» على قناة «الصحة والجمال»، الثلاثاء، أنه تقدم إلى محافظة القليوبية ببعض الطلبات الخدمية التي تخص أهالي منطقة الخصوص بمنطقة الخليج المصري، فقام اللواء الهجان محافظ القليوبية بتكليف فريق عمل من الخبراء المختصين بالمحافظة وتم عمل معاينة على أرض الواقع في مدة زمنية لا تتجاوز أيام وهو ما يعد سابقة في سرعة الاستجابة لم نعدها في السنوات الماضية.

وتابع عضو مجلس الشيوخ أن هناك طفرة حقيقة قد حدثت في كل الجهات الحكومية في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي وقد أصبح سرعة العمل والإنجاز هما الصفة الغالبه عليها.