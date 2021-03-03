شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة طنطا يستقبل منسقي المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل الدكتور محمود ذكى، رئيس جامعة طنطا، مساء اليوم، أعضاء مؤسسة «حياة كريمة» في الغربية.

وأكد رئيس جامعة طنطا، دعمه المطلق لمبادرة «حياة كريمة» والتى تعد أحد المبادرات الهامة التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي بهدف تحسين أوضاع الفئات والأسر الأولي بالرعاية بالقري والنجوع ضمن المشروع القومي لتطوير قرى الريف مثمنا جهود القيادة السياسية الحكيمة في تنفيذ عديد المبادرات الرائعة على أرض الواقع في جميع المناحى.

وأضاف الدكتور محمود ذكى، حرص جامعة طنطا على الاستثمار الامثل لإمكاناتها وتعظيم قدراتها لتنفيذ العديد من المشروعات التنموية داخل محافظة الغربية في مجالات الصحة والتعليم والبنية التحتية، وغيرها.

أوضح نائب رئيس الجامعة لشؤن خدمة المجتمع وتنمية البيئة ضرورة تنسيق الجهود، وتحديد الأدوار والمسئوليات المشتركة بالتعاون مع مؤسسة حياة كريمة في الغربية والجهات الخارجية ومنظمات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية بما يضمن تنفيذ المبادرة وبلورة رسالتها في صورة محاور عمل فعلية قابلة للتنفيذ.

من جانبهم، استعرض أعضاء مؤسسة حياة كريمة في الغربية جانب من أنشطة المؤسسة في قرى مركز زفتى، وطرح عديد الأفكار ومحاور العمل ومناقشة آليات التعاون المشترك مع جامعة طنطا في المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» لتطوير قرى الريف المصري ومنها قرى محافظة الغربية.