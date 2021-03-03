شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم: نتيجة صفوف النقل بالدرجات وليست بالتقديرات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن نتيجة الطلاب في صفوف النقل والإعدادية ستعلن بالدرجات وليس بالتقديرات.

وأضاف «شوقي» في تصريحات له عبر جروب «التعليم مشروع مصر القومى» عبر تطبيق واتساب، الثلاثاء، أنه لن يتم مساواة الغشاش بالمتميز في امتحانات الفصل الدراسى الأول.

وتابع: «الطالب الغشاش لم يتعلم شيئا وسيواجه باقي عمره إنسانا غشاشا في كل مهنة، وسيواجه مستقبلا يندم فيه على إهدار فرص التعلم في سن صغير، بينما الطالب الممتاز يجب أن يتجاوز هذا العبث، ويعلم أنه يمتلك الأخلاق والمهارة والمستقبل الأكثر إشراقا».

وأوضح أن «العالم كله يطلب المهارة الحقيقية، أما الغش فهو وسيلة الفاشلين الذين لا يريدون التعلم، وقال الوزير: لن ندع هؤلاء الغشاشين يتعدون على فرص المجتهدين في الشهادات العامة مثل الثانوية العامة».